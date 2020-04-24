Ramazan ayının ilk gününde 'Balıklı göl' sessizliğe büründü
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Şanlıurfa, Haber

Ramazan ayının ilk gününde 'Balıklı göl' sessizliğe büründü

Ramazan ayının ilk gününde 'Balıklı göl' sessizliğe büründü Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı.

24.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:09
Ramazan ayının ilk gününde 'Balıklı göl' sessizliğe büründü

Ramazan ayının ilk gününde 'Balıklı göl' sessizliğe büründü

ŞANLIURFA - Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı.

Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da Ramazanın ilk günü hüzünlü başladı. Sokağa çıkamayan vatandaşlar, Ramazanın ilk gününü evlerinde geçirdi. Her Ramazan ayında yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğrayan Balıklıgöl ise sessizliğe büründü.

Ramazan ayının ilk gününde 'Balıklı göl' sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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