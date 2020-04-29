Ramazan ayının en gözde pidesi Afyonkarahisar'da
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Ramazan ayının en gözde pidesi Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ramazan ayında taş fırınlarda pişirilen haşhaşlı tahinli pideler, lezzetiyle tam not alıyor.

Ramazan ayının en gözde pidesi Afyonkarahisar'da
29.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:41

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ramazan ayında taş fırınlarda pişirilen haşhaşlı tahinli pideler, lezzetiyle tam not alıyor.

Ramazan ayında taş fırın ustaları tarafından özel olarak üretilen haşhaşlı tahinli pideler, özellikle hafif olması nedeniyle sahur vaktinde kahvaltılık yiyeceklerle tüketiliyor. İsteğe göre şekerin de ilave edildiği haşhaşlı, tahinli pide vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor.

Tok tutucu özelliği bulunan pidenin tarifini aktaran taş fırın işletmecisi Ahmet Özeski, "Hamur yoğrulduktan sonra hamur ince bir şekilde açılır. İçerisine haşhaş, tahin ve isteğe göre şeker ilave edilir. Bu şekilde bir karma hazırlanır. Bu karışım ince açılan hamura sürülür ve katlayarak her kata haşhaşlı ve tahinli karışım sürülür. Yaklaşık 1, 1.5 saat gibi dinlenmeye bırakılır. Dinlenme süresinden sonra odun ateşindeki taş fırınımıza atıyoruz. Fırında 8-10 dakika arasında pişer. Sahurda kahvaltılık olarak tercih edilen bir lezzet bu. Burası haşhaş bölgesi haşhaş yetişen bir bölge olunca bu ürün de bizim damak zevkimize uygun bir ürün" dedi.

Fırından pide alan Hasan Şengün, "İlçemizin geleneksel bir lezzetidir. Bunun içerisinde tahin ve haşhaş vardır. Sahur sofralarında peynir, domates gibi kahvaltılık ürünler ile tüketilir. İnsanı tok tutar ve günün yorgunluğunu alır, besleyici ve ilçenin geleneksel yöresel bir ekmeğidir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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