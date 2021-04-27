Ramazan ayından etkilendi Müslüman oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan ayından etkilendi Müslüman oldu

Ramazan ayından etkilendi Müslüman oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Mudanya'da yaşayan Almanya uyruklu Hans Jurgen Helmut Wıllıng, Mudanya İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Bursa Mudanya'da yaşayan Almanya uyruklu Hans Jurgen Helmut Wıllıng, Mudanya İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Mudanya İlçe Müftülüğüne başvuran Almanya uyruklu Hans Jurgen Helmut Wıllıng için Mudanya İlçe Müftülüğünde 'ihtida merasimi' düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen merasimde Mudanya İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler vererek, "İslam, Allah'ın birliğini kabul etmek, O'na teslim olmaktır. Yüce Allah, Hz. Muhammed efendimizi son peygamber olarak görevlendirmiştir. Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğine, hepsinin hak olduğuna inanırız. Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. O'nda bildirilenlerin hepsine şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslam'a girmek, Allah'a, Muhammed Mustafa efendimizin peygamberliğine ve O'nun Allah katından getirdiklerinin hepsine inanmakla olur. Bizler bu inancı, Kelime-i Şehadet ile dile getiririz" diye konuştu.

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Wıllıng, "Yusuf" ismini aldı. Ramazan ayından etkilenerek İslam dinini araştırmaya başlayan ve Müslüman olmaya karar veren Yusuf'u tebrik eden İlçe Müftüsü Soylu, "Siz İslam'ı hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Bizler de burada ikrarınıza şahit olduk. Mübarek olsun. Siz şimdi İslam'a göre bütün günahlardan arınmış, tertemiz oldunuz, yepyeni bir sayfa açtınız. Geçmiş günahlarınızı Allah Teala'nın bağışladığını Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bildirmekte ve Peygamber Efendimiz müjdelemektedir. Biliniz ki insanların günahlarını sadece Yüce Allah affeder. Bize düşen, ibadet, iyilik ve güzelliklerle dolu, Allah'ın haram kıldığı davranışlardan uzak bir hayat yaşamaktır" dedi.

Merasim sonunda dua eden İlçe Müftüsü Soylu, İslam dinini seçen Yusuf'a 'İhtida Belgesi' ile birlikte çeşitli kitaplar hediye etti. - BURSA

Ramazan ayından etkilendi Müslüman oldu
Ramazan ayından etkilendi Müslüman oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı! Önce tükürdü, sonra yüzüne tekme attı
Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı! Önce tükürdü, sonra yüzüne tekme attı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Burak Sergen Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan ayından etkilendi Müslüman oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:06:51. #1.16#

title