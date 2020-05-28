Ramazan ayında yardım paketleri yine ihtiyaç sahiplerine ulaştı
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Ramazan ayında yardım paketleri yine ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Melikgazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olarak birçok eve iaşe paketi dağıttı.

Ramazan ayında yardım paketleri yine ihtiyaç sahiplerine ulaştı
28.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:29

Melikgazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olarak birçok eve iaşe paketi dağıttı. Başkan Dr. Palancıoğlu, ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye ve hayırseverler ile her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptıklarını belirterek, "Amacımız Ramazan Ayında sosyal belediyecilik anlayışıyla paylaşmak, dayanışmak. Ramazan Ayı'nda da vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Vatandaşlarımızın duasına talibiz. Belediye olarak iaşe dağıtımında büyük titizlik gösteriyoruz. Şehrimizi doğu ve batı olmak üzere iki ayrı bölgeye ayırdık. Hiçbir izdihama, kargaşaya ve insanların onurunu kıracak durumlara neden olmadan iaşe paketinin dağıtımı gerçekleştirdik. Veren el alan eli görmedi. Korona virüsle ilk mücadeleye başladığımız günden beri 30 binin üzerinde iaşe yardımı da yaptık" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, titizlikle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere her yıl sayısını arttırarak Ramazan iaşe paketi dağıttıklarını, bu yıl ramazan ayı içerisinde de iaşe paketi hazırlandığını ve dağıtıldığını belirtti. İaşe paketlerinin dağıtımının rastgele yapılmadığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, isim listesi üzerinden dağıtım yapıldığını tekrarlayarak, bu yardımları gerçekleştirirken hayırseverleri de teşvik etmek istediklerini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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