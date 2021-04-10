ESKİŞEHİR - Ramazan ayında sağlıklı uyku için "1-2 saat kadar erken yatın" önerisi
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ESKİŞEHİR - Ramazan ayında sağlıklı uyku için "1-2 saat kadar erken yatın" önerisi

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Sağlık

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, ramazan ayında sağlıklı uyku için normal günlerden 1-2 saat daha erken yatılması tavsiyesinde bulundu.

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, ramazan ayında sağlıklı uyku için normal günlerden 1-2 saat daha erken yatılması tavsiyesinde bulundu.

Eskişehir Şehir Hastanesinde görevli kulak burun boğaz uzmanı Fidan, AA muhabirine, ramazan ayında normal yaşam standartlarından farklı bir hayat stilinin benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Müslüman alemi için ramazan ayında iftar ve sahur saatlerine uygun şekilde uyuma ve günlük aktivitelerin ayarlanması gerektiğini vurgulayan Fidan, şöyle konuştu:

"Ramazan ayında herkesin normal günlere göre 1-2 saat kadar erken yatmalarını istiyoruz. Bu yatma süresini bir anda 2 saat öne çekmek zor. Her gün 15 ya da 30 dakikalık şekilde öne çekilmesini tavsiye ediyoruz. Sahura kalkıldıktan sonra tok karnına hemen uyumak mümkün değil. Bu sebeple uyku bölünmesi yaşamamız nedeniyle uyku sürecinin sağlıklı şekilde biraz daha öne alınmasını öneriyorum."

Doç. Dr. Fidan, iftarda çok aşırı beslenmenin kişide anlık şeker değerini yükselterek uykuya meyilli olunmasına yol açtığını bildirdi.

İftar saatlerinde beslenmeye çorbayla başlanılmasını gerektiğini ifade eden Fidan, "Kan şekeri normale geldikten sonra kalan yemeğimize devam etmemiz gerekiyor ki aşırı yemeyelim. İftardan sonra uyku bastırması durumlarından çok uzun olmamak kaydıyla 15 dakikalık küçük kestirmeler faydalıdır. Uyku ihtiyacında azalmayı da sağlar." dedi.

"Sahurda mavi ışık yayan telefon, tablet ve bilgisayardan uzak kalın"

Doç. Dr. Fidan, ramazan ayında gün içindeki uyku-uyanıklık düzeninde aşırı bozulmalara yol açmamak için kafeinli yiyecek ve içeceklerin tüketiminde belli bir sınırlamaya gidilmesi gerektiğine değinerek, özellikle çay ve kahve tüketimi fazla olan kişilerin, kafeinli içecekler yerine ıhlamur, adaçayı, papatya gibi sakinleştirecek içecekleri tüketmesi gerektiğini anlattı.

Sahurdan elektronik cihazlardan uzak kalınması gerektiğini aktaran Fidan, "Bu dönemde sahura kalkıldıktan sonra telefon, tablet, bilgisayar gibi mavi ışık yayan cihazların da kullanılmamasını öneriyoruz. Çünkü mavi ışık uykuya dalma ve uyanma düzenini olumsuz etkiliyor. Sahurda mavi ışıktan uzaktan durulmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

ESKİŞEHİR - Ramazan ayında sağlıklı uyku için '1-2 saat kadar erken yatın' önerisi
ESKİŞEHİR - Ramazan ayında sağlıklı uyku için '1-2 saat kadar erken yatın' önerisi
ESKİŞEHİR - Ramazan ayında sağlıklı uyku için '1-2 saat kadar erken yatın' önerisi
ESKİŞEHİR - Ramazan ayında sağlıklı uyku için '1-2 saat kadar erken yatın' önerisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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