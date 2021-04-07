Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok
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Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Ekonomi
Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok

Ramazanda, sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pastırma ve sucuğun fiyatında artış yapılmayacağı bildirildi.

Ramazanda, sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pastırma ve sucuğun fiyatında artış yapılmayacağı bildirildi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, AA muhabirine, Kayseri'nin geleneksel lezzetlerinden pastırma ve sucuğun ramazan ayında daha çok tüketildiğini söyledi.

Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatının artmaması için büyük gayret gösterdiklerini belirten Bağlamış, şunları kaydetti:

"Kayseri'mizin geleneksel ürünü olan sucuk ve pastırmamız ramazan ayında sofralarda vazgeçilmez bir gıda ürünüdür. Özellikle ramazan ayında orta, küçük ve büyük ölçekli bütün ailelerimiz sucuk ve pastırmayı genellikle sofralarında bulundururlar. Bu gelenek yüzyıllardır devam ediyor. Pastırma ve sucuk ramazan ayında normal aylara oranla daha fazla rağbet görüyor. Bundan dolayı biz de elimizden geldiği kadar ramazan ayında pastırma ve sucukla ilgili fiyat artışı olmaması noktasında çalışma ve gayret içerisindeyiz."

"Ramazan ayına özel bir artış yok"

Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında bir artış olmayacağını vurgulayan Bağlamış, şöyle devam etti:

"2020 yılında sucuk fiyatlarımız perakendede ortalama kilogramı 65 ile 80 lira civarındaydı. 2021 yılında ise bu fiyatlar perakendede 70 ile 90 lira aralığına yerleşti. 2020 yılına nazaran sucukta yüzde 20 bir artış söz konusu ama ramazan ayına özel bir artış yok. Yine pastırmada da 2020 yılında ortalama perakende satış 130 ile 170 lira aralığındaydı 2021 yılında ise fiyat 150 ile 220 lira aralığına yerleşti. Pastırmada da yüzde 20 gibi bir artış söz konusu ama ramazan ayına özel bir artış yok. Bu, 2020 ile 2021'i kıyasladığımızda ortaya çıkan bir artış. Ramazan ayında hem Kayseri hem diğer illerimizde pastırma ve sucukta perakende satış fiyatında herhangi bir artış yapılmayacak."

e-ticaret satışlarına da değinen Bağlamış, "Pandemi sürecinde e-ticaret platformu üzerinden Kayseri sucuk ve pastırması geçen yıla göre yüzde 10-15 artışla devam etti. Ramazan ayında normal aylara göre yüzde 25 gibi perakende satışlarda artış gözlenebilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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