Ramazan ayında oruç tutanlar dikkat!

Ramazan ayında rutin beslenme düzeninin değişmesiyle sıklıkla karşılaşılan sindirim bozukluklarından korunmak için uzmanlar, özellikle sahur ve iftarda bir laktozsuz süt içilmesini öneriyor.

Uzmanlar, laktozsuz süttün içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerin sindirim sistemini düzenlediğini belirtiyor.

Ramazan ayının başlamasıyla beraber beslenme düzenindeki değişiklikler, sindirim sistemi rahatsızlıklarını da artırıyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıları gidermek için uzmanlar, bir bardak laktozsuz süt içilmesini tavsiye ediyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, özellikle Ramazan ayında mevcut yeme düzeninin değişmesi nedeniyle hazımsızlık ve kabızlık sorunlarının arttığına dikkat çekiyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıların giderilmesi için bol sıvı tüketilmesini öneren Prof. İnanç, "Oruç tutanların gün boyunca beslenememesi ve iftar zamanında da ağır gıdalar tüketmesi sindirim sistemini zorlar. Bu zorlama da önemli sıkıntılara neden olur. Bunların en belirgini halk arasında kabızlık olarak bilinen rahatsızlıktır. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olan yiyecek ve içecekler tüketilmelidir. Bu nedenle laktosuz sütün tüketilmesi yararlı olmaktadır" dedi.

Kaynak: Bültenler