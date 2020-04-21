Ramazan ayında nasıl spor yapılır? Ramazan ayında spor yapmanın püf noktaları! Oruçken nasıl spor yapılır? Ramazan'da egzersiz düzeni nasıl olmalı?
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Sağlık, Güncel

Ramazan ayında nasıl spor yapılır? Ramazan ayında spor yapmanın püf noktaları! Oruçken nasıl spor yapılır? Ramazan'da egzersiz düzeni nasıl olmalı?

Ramazan ayında oruç tutarken spor düzeninizi bozmanıza gerek yok. Dikkatli olmanız gereken püf noktaları ile Ramazan ayını sportif şekilde geçirebilirsiniz. İşte çok merak edilen Ramazan ayında nasıl spor yapılır, Ramazan ayında spor yapmanın püf noktaları nelerdir ve oruçken nasıl spor yapılır gibi soruların yanıtları...

21.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:15
Ramazan ayında nasıl spor yapılır? Ramazan ayında spor yapmanın püf noktaları! Oruçken nasıl spor yapılır? Ramazan'da egzersiz düzeni nasıl olmalı?

Sporun şiddeti, zamanlaması ve süresi gibi noktalara dikkat ederek Ramazan ayında spor düzeninizden ödün vermemiş olacaksınız.Peki, Ramazan ayında nasıl spor yapılır? Ramazan ayında spor yapmanın püf noktaları nelerdir? Oruçken nasıl spor yapılır? İşte, detaylar...

RAMAZAN'DA EGZERSİZ DÜZENİ NASIL OLMALI?

Ramazan ayında spora yeni başlayanlara ve yüksek tansiyon, şeker, kolesterol, kalp rahatsızlıkları olanlara haftada üç kez, düşük şiddet ve yoğunlukta, kalp hızını arttırmayan ve terletmeyen 30-45 dakika süreli düşük tempolu yürüyüş, yüzme, pilates ve yoga gibi aerobik egzersizler önerilir. Düzenli bir egzersiz programına devam edenler ise egzersiz programının şiddetini ve süresini kısaltıp dinlenme sürelerini artırmalı, dirençli egzersizlerde ağırlık miktarını ve set sayılarını azaltmalıdır. Düşük şiddetli aerobik egzersizler sabah saatlerinde de yapılabilir.

RAMAZAN'A SPORA BAŞLA

Düzenli şekilde spor yapmıyorsanız, Ramazan ayını spora başlamak için fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Ramazanda düşen metabolizma hızını egzersizlerle dengeleyebilir, Ramazandan sonraki yüksek yoğunluklu spor dönemi için vücudunuzu hazırlayabilirsiniz.

Ramazan ayında nasıl spor yapılır? Ramazan ayında spor yapmanın püf noktaları! Oruçken nasıl spor yapılır? Ramazan'da egzersiz düzeni nasıl olmalı?

EGZERSİZİN ŞİDDETİNİ AZALTIN

Oruç tutarken spor yapmaya ara vermenize gerek yok. Yaptığınız egzersizin şiddetini azaltmak yeterli olacaktır. Yüksek yoğunluklu egzersizlerden uzak durmalısınız. Yüksek sıvı ve vücutta depolanan şeker kaybına neden olan sportif faaliyetlerden uzak durmalısınız. Spor süresini kısaltmak ve dinlenme süresini uzatmak da Ramazan ayında egzersiz düzeninde yapılacak en doğru hamlelerdir.

Egzersiz tercihi olarak pilates, reformer pilates ve düşük tempolu yürüyüş gibi alternatifleri tercih edebilirsiniz.

İFTAR SONRASI EGZERSİZ

Ramazan ayında egzersiz ve beslenme arasında uyum yakalamak için iftar sonrası spor yapabilirsiniz. Bu tercih hazımsızlığın da önüne geçmenizi sağlayacaktır.

İftardan yaklaşık 2,5 saat sonra yürüyüş, bisiklet, tempolu yürüyüş yapmanız yağ yakmanızı sağlayacaktır. Yoga ve pilates gibi egzersizler de sindirim sisteminize yardım ederek hazımsızlığın önüne geçmenizi sağlayacaktır. Egzersizden önce 2 su bardağı su içtiğinizde bu süreç çok daha verimli şekilde sonuçlanacaktır. Egzersizden 1 saat önce de meyveli yoğurt gibi protein ve karbonhidrat içerikli besinler tüketebilirsiniz.

Ramazan ayında nasıl spor yapılır? Ramazan ayında spor yapmanın püf noktaları! Oruçken nasıl spor yapılır? Ramazan'da egzersiz düzeni nasıl olmalı?

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU EGZERSİZİ YAPIN

Ramazan ayında spor yapmanız gereken zaman dilimi yaptığınız spora göre değişir. Sabah saatlerinde pilates ve yürüyüş yapılabilir. iftara yakın saatlerde ise düşük yoğunluklu egzersizler yapılabilir. İftardan 2 saat sonra da normal sporunuzu yapabilirsiniz.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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