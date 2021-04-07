Ramazan ayında Muratpaşa'da 220 bin pide dağıtılacak
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Ramazan ayında Muratpaşa'da 220 bin pide dağıtılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ramazan ayında Muratpaşa'da 220 bin pide dağıtılacak

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayında ilçenin fırınlarından satın alacağı pideleri ihtiyacı olan ilçe sakinlerine ulaştırılacak.

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayında ilçenin fırınlarından satın alacağı pideleri ihtiyacı olan ilçe sakinlerine ulaştırılacak. 220 bin Ramazan pidesi, 13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı boyunca, hafta içi her gün, mahallelerde kurulacak noktalardan dağıtılacak. Ayrıca, iftar saatinde evinde olamayan esnafa da orucunu açması için iftar paketi verilecek.

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan'da ilçenin fırınlarından alacağı 220 bin pideyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Antalya Fırıncılar Odası'yla gerçekleştirilecek çalışmada, Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün mahallerde kurulacak notalardan dağıtım yapılacak. Ayrıca, 13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı boyunca, Ali Çetinkaya, Güllük gibi esnafın yoğun olduğu caddelerde iftar saatinde evinde olamayan esnafa, orucunu açması için iftar paketi dağıtılacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak her Ramazan'da mahallelerde kurdukları sofralarda Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma iklimini bütün ilçe hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle, ilk kez bir Ramazan ayında aynı sofrada buluşamadıklarını hatırlatan Başkan Uysal, "Bu Ramazan ayında da pandemi nedeniyle yine komşularımızla yan yana olamayacağız. Ama aşevimiz ihtiyacı olan komşularımızın yanında olacak, kuru gıda gibi yardımlarımız, desteklerimiz devam edecek" dedi. - ANTALYA

Ramazan ayında Muratpaşa'da 220 bin pide dağıtılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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