Ramazan ayında meyve ve sebzeye ağırlık verin, bağışıklığınızı güçlü tutun
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Ramazan ayında meyve ve sebzeye ağırlık verin, bağışıklığınızı güçlü tutun

Ramazan ayında meyve ve sebzeye ağırlık verin, bağışıklığınızı güçlü tutun
05.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:33

Sabri Ülker Vakfı'nın paylaştığı bilgilere göre günde en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketmek, vücudun bağışıklığını destekliyor.

Ramazan döneminde vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral ihtiyacını, mevsimine uygun meyve ve sebze tüketerek karşılamak gerekiyor.

Oruç tutarken gün boyu süren açlık vücutta birçok değişikliği beraberinde getiriyor. Sahur ile iftara kadar geçen süre boyunca vücudun enerji ihtiyacı depo edilen karbonhidratlardan sağlanıyor. Bu nedenle iftar ve sahurda vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögeleri ve sıvıyı karşılamak önem taşıyor. Sabri Ülker Vakfı'nın bilgilendirmesine göre ramazan boyunca da tıpkı diğer zamanlarda olduğu gibi mevsimine uygun meyve ve sebze tüketerek, günlük vitamin ve mineral alımını, dolayısıyla da bağışıklık sistemini desteklemek gerekli.

İftarda meyveye ağırlık verin

İftar sofralarında başta güllaç olmak üzere tatlılara sıkça yer veriliyor. Ancak tatlı tüketimine dikkat ederek meyveyi ön plana çıkartmak, vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını destekliyor. Ramazan ayında öğün sayısının ikiye düşmesi gün içinde ihtiyaç duyulan vitamin ve mineral alımını etkileyebiliyor. Bu nedenle iftar ve sahurda günde en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketmek gerekiyor. Özellikle A ve C vitamini yönünden zengin olan meyve ve sebzeler vücudun bağışıklığını destekliyor.

Posalı yiyecekler vücudun dostu

Ramazan ayında öğün sayısının ikiye düşmesi, iftar ve sahurda yeterli sıvı ile posa tüketiminin sağlanamaması, fiziksel aktivitenin azalması gibi nedenler kabızlığa neden olabiliyor. Oysa iftarda, sahurda ve iftar ile sahur arasında bir ara öğün yaparak, günlük ihtiyaç duyulan posa ve sıvı ihtiyacını karşılamak mümkün. Meyve ve sebzelerin içerdiği posa bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olurken, hastalıklara karşı direnci ve doygunluk hissini de artırıyor.

Meyve ve sebzeyi çeşitlendirin

Meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanlar solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da koruma sağlıyor. Özellikle C vitamini, bağışıklık hücrelerini koruyor. Tüketilen sebze ve meyvelerin çeşitlendirilmesi, vitamin ve mineral alımını da çeşitlendirmek anlamına geliyor. Tüketilen sebze ve meyvenin en az iki porsiyonunun yeşil yapraklı sebzelerden veya portakal, limon gibi turunçgillerden ya da domatesten oluşması gerekiyor. Portakal ve çilek C vitamini, muz ve elma potasyum yönünden zengin içeriklere sahipken; kiraz, kara üzüm ve karadut antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor.

Kontrollü tüketmek sağlığı korur

Günde en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketmek sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Ancak ihtiyaç duyulandan daha fazla miktarda meyve ve sebze tüketildiğinde, fazla enerji alımıyla birlikte kilo sorunları ortaya çıkabiliyor. Günlük beslenmede ihtiyaç duyulandan çok daha fazla miktarda posa alımı da bazı minerallerin emilimini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle meyve ve sebze tüketiminde de her şeyde olduğu gibi aşırıya kaçmamak gerekiyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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