Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtılacak
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Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtılacak

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Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtılacak

İzmit Belediyesi, Kardeş Elleri projesi ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, iftar menüsü ve sıcak yemek dağıtacak.

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İzmit Belediyesi, Kardeş Elleri projesi ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, iftar menüsü ve sıcak yemek dağıtacak.

Hayırseverlerin destekleri ile başlatılan Kardeş Eller Projesi kapsamında İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine adına Ramazan ayı boyunca gıda kolisi, iftar menüsü ve sıcak yemek desteği verecek. Proje kapsamında hayırseverlerin destekleri, Ramazan ayında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak yemek olarak ulaşacak. Projeye destek olmak isteyen vatandaşlar ise telefonla İzmit Belediyesi'nden ve internet adresi üzerinden bilgi alabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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