Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar
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Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar

Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da Çoban Dede Türbesi içerisinde çekildiği öne sürülen Tiktok videosuna tepki yağdı.

TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor

Adana'da Çoban Dede Türbesi içerisinde çekildiği öne sürülen Tiktok videosuna tepki yağdı.

Sosyal medyada kullanıcı adı Hazar Şeker olduğu öğrenilen bir kişi içerisinde Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Adana'da bulunan Çoban Dede Türbesi içerisinde Tiktok videosu çekti. Görüntülerde açık kıyafetlerle türbeye giren şahıs elinde bir de dua kitabı olduğu görüldü.

Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda duyulan Arapça ilahiye eşlik eden Şeker, türbeyi eğilerek öptü.

Sosyal medyada paylaşılan türbedeki Tiktok videosuna tepki yağdı. - ADANA

Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar
Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar
Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar
Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar
Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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