Ramazan ayında binlerce kişiye ulaştı
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Ramazan ayında binlerce kişiye ulaştı

Ramazan ayında binlerce kişiye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Ramazan ayı boyunca toplamda 6 bin kişiye yemek ve pide dağıtırken, bin kişiye ise maddi destek ve erzak yardımında bulundu.

Eskişehir Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Ramazan ayı boyunca toplamda 6 bin kişiye yemek ve pide dağıtırken, bin kişiye ise maddi destek ve erzak yardımında bulundu.

Göreve geldiği ilk günden beri ihtiyaç sahiplerine destek olan Eskişehir Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Ramazan ayında da yardımlarını sürdürdü. Yardımsever vatandaşların desteği sayesinde binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan Muhtar Açıkgöz, iftar çadırlarının kapalı olduğu günlerde vatandaşlara her gün yemek ve pide dağıtımı yaptı. Yardım ettikleri kişi sayısını artırarak devam edeceklerini belirten Açıkgöz, "İhtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hayırsever vatandaşların desteği sayesinde Ramazan ayı boyunca toplamda 6 bin kişiye yemek ve pide dağıttık. Aynı zamanda da bin kişiye maddi destek ve erzak yardımında bulunduk. Bu sayı mahallemizdeki nüfusun yüzde 50'si demek. Bu yardımları muhtarlığa getirip bırakan, çorbada tuzu bulunan vatandaşlarımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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