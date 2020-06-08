Ramazan ayında binlerce ailenin yardımına koştular
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Ramazan ayında binlerce ailenin yardımına koştular

Ramazan ayında binlerce ailenin yardımına koştular Yardımların anlatıldığı tanıtım filmi duygulandırdı Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayında, 'Ramazan'a Vefa Yakışır' sloganıyla binlerce mağdur ailenin yardımına koştu.

08.06.2020 20:06 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:11

Ramazan ayında binlerce ailenin yardımına koştular

Yardımların anlatıldığı tanıtım filmi duygulandırdı

GAZİANTEP - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayında, 'Ramazan'a Vefa Yakışır' sloganıyla binlerce mağdur ailenin yardımına koştu. Dernek tarafından yapılan yardımların anlatıldığı tanıtım filmi ise duygulandırdı.

Türkiye başta olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayında muhtaçların yanında yer almaya devam etti. "Ramazan'a Vefa Yakışır" sloganıyla yola çıkan Yedi Başak, ihtiyaç sahiplerine gıda, hijyen ve meyve kolileri dağıttı. Yedi Başak, korona virüs salgını nedeniyle toplu iftarların yapılamaması nedeniyle de özellikle yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinin sıcak iftar yemeklerini paketli ve hijyenik bir şekilde evlerine kadar ulaştırdı. Yedi Başak, salgın nedeniyle dünyanın farklı noktalarındaki çalışmalarına da ara verirken bu süreçte başta Türkiye olmak üzere Arakan, Yemen, Suriye ve Gazze'deki çalışmalarına yoğunluk verdi.

Yardımların anlatıldığı tanıtım filmi duygulandırdı

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde yaptığı çalışmaları duygusal bir tanıtım filmi ile de tanıtan dernek, "Bu yıl Ramazan'a Vefa Yakışır temasıyla ulaştırdık ihtiyaç sahibi ailelere iyiliklerimizi. Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve fakiri gözetmenin bir vakti olduğunu bilerek çıktık yola. Bir mazlumun tebessümüne de ortak olduk, bir duanın içtenliğine de. Yedi Başak olarak, coğrafya ve bölge ayırt etmeden yurtiçinde ve yurtdışında ihtiyaç sahibi mazlum insanlara ulaştırdık iyiliklerimizi. Yüzlerindeki tebessüme ortak olup, birlikte yaşadık Ramazan'ı. Hiç kimse bu Ramazan'ı mahzun yaşamasın diye ortak olduk hüzünlerine ve sevinçlerine. Milletimize vefa çok yakıştı" ifadelerinin yer aldığı tanıtım filmiyle izleyenleri duygulandırdı.

Tanıtım filminde yaşlı, genç, kadın, erkek ve çocuk demeden tüm ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırıldığı da aktarıldı.

Ramazan ayında binlerce ailenin yardımına koştular

Kaynak: İHA

Manşet

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