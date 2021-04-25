Ramazan ayında "Beyaz altın" mesaisi
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Ramazan ayında "Beyaz altın" mesaisi

Ramazan ayında 'Beyaz altın' mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ekim zamanı gelen pamuk bir yandan toprakla buluşurken bir yandan da hasadı yapılıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ekim zamanı gelen pamuk bir yandan toprakla buluşurken bir yandan da hasadı yapılıyor.

Şanlıurfa'da pamuk ekim sezonu başladı. Sezonun başlamasıyla çiftçiler tarlalarını beyaz altın tohumuyla buluşturuyor. Bir yandan pamuk çiğidi toprakla buluşurken bir yandan da hasat yapılıyor. Suruç ilçesine bağlı kırsal Eskici Mahallesinde çiftçi Reşit Güzel, geçen yıl Nisan ayında ektiği pamuğu bu yıl hasadını yapmaya başladı. Taban suyunun yükselmesiyle pamuk ektiği tarlasını geçen yıldan bu yana su bastığını, bu yüzden hasat yapamadıklarını belirten çiftçi, defalarca başvurmalarına rağmen Devlet Su İşlerinin (DSİ) bölgede tahliye kanalı yapmadığını öne sürdü. Geçen yılın ürününü şimdi hasat etmek zorunda kaldıklarını ve binlerce lira zarara uğradığını belirten Çiftçi Güzel, yetkililerin taban suyuna çözüm bulmasını istedi.

Bölgede birçok verimli arazi taban suyu altında

Ramazan ayında hasat yapmak zorunda kaldıklarını belirten çiftçi Mehmet Yiğit ise "Millet ekerken biz topluyoruz. Taban suyunun yükselmesi ve Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalından suyun sızması sonucu tarlalarımızı su bastı. Pamuk tarlamız suyun altında kaldı. Bölgede defalarca sorunumuz için yetkililere başvurmamıza rağmen bölgeye gelip inceleme bile yapmadılar. Tam aksine su giderek arttı. Tarlalarımız bataklık haline geldi. Masraflar ve işçi ücretleri ile birlikte 200 bin lira civarında bir zararımız var. Herkes tarlasını ekerken biz hasat yapıp boş bırakacağız. Yetkililerden isteğimiz bu soruna el atmalarıdır" dedi.

"Çözüm olarak tahliye kanalları istiyoruz"

Taban suyuna çözüm olarak tahliye kanaları istediklerini belirten çiftçi Reşit Güzel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyoruz, bir an önce bu duruma bir el astın. Bizi bu çileden kurtarsın. Sürekli tarlalarımızı su basıyor" ifadelerini kullandı.

Pamuk hasadı yapan tarım işçileri, Ramazan ayında 32 derece sıcaklık altında aile bütçelerine katkı sağlamak için çalışıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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