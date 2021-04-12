RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RAMAZAN ayına saatler kala Eminönü ve Mısır Çarşısı'na gelenler yoğunluk oluşturdu.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

RAMAZAN ayına saatler kala Eminönü ve Mısır Çarşısı'na gelenler yoğunluk oluşturdu.

Ramazan ayına saatler kala Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda alışveriş hareketliliği yaşandı. Mısır Çarşı'sında kuruyemişçiler, kahvaltıcılar ve kahvecilerin önünde yoğunluk oluştu. İftariyelik ve sahurda yemek için bir şeyler almaya gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Ramazan öncesi alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Zekeriya Aksakallı, "Hurma ve kahvaltılık aldım. Şimdi de kahve alacağım. Kalabalık korkutsa da yapacak bir şey yok." dedi. Afet Varol ise, "Ramazan alışverişine çıktım. Sahurda tost yapmak için sucuk alacağım. Bir de kahve aldım. Bugün ramazana son gün kala yoğunluk olmaz diye çıktım. Ama çok yoğun olduğunu gördüm. Şimdi hemen eve gideceğim" diye konuştu. İnci Çuvalcı, "Ramazan'ın birinci günü gelmeden bir şeyler almak istedim. Peynir, zeytin aldım. Ancak Eminönü oldukça kalabalık. Her ne kadar maske taksam da yine de sosyal mesafe kurallarına uyamıyoruz. Eve gidince hemen duşa gireceğim" dedi.

"SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULMUYOR"

Mısır Çarşısında esnaf olan Mehmet Memiş, "Bugün yoğunluk var. Kısıtlama öncesi de vardı. Ancak Ramazan'a bir gün kalması nedeniyle yoğunlukta artış var. Vatandaşlar en çok az tuzlu tel peyniri, eski kaşar, beyaz peynir, çeçil peyniri ve zeytin alıyor" diye konuştu.

RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK
RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK
RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK
RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK
RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK
RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK
RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK
RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK
RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK
RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK
RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Kaan Yıldırım Burcu Biricik Perihan Savaş
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Ali Palabıyık Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: RAMAZAN AYINA SAATLER KALA EMİNÖNÜ VE MISIR ÇARŞISI'NDA YOĞUNLUK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 18:20:16. #1.16#
title