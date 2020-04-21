Ramazan ayına özel tasarruf önerileri! Ramazan ayında nasıl tasarruf yapılır?
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Ramazan ayına özel tasarruf önerileri! Ramazan ayında nasıl tasarruf yapılır?

Ramazan ayını ev ekonomisine katkıda bulunacak tasarruf önerileri ile aile bütçesini sarsmadan rahatça geçirebilirsiniz. Bunun için Ramazan alışverişinde, besinleri saklamada, iftar ve sahur sofralarında birtakım hususlara dikkat etmelisiniz. Peki, Ramazan ayında nasıl tasarruf yapılır? İşe, Ramazan ayına özel tasarruf önerileri!

21.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:16
Ramazan ayına özel tasarruf önerileri! Ramazan ayında nasıl tasarruf yapılır?

Ramazan alışverişinde, gıdaları saklamada, iftar ve sahur sofraları hazırlamada birtakım hususlara dikkat ederek Ramazan ayında israfı engelleyebilir, bütçenize önemli oranda katkıda bulunabilirsiniz. İşte, Ramazan ayına özel tasarruf önerileri! Ramazan ayında nasıl tasarruf yapılır?

RAMAZAN ALIŞVERİŞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Liste yapın: Ramazan alışverişine çıkmadan önce ihtiyaçlarınızı belirten bir liste hazırlayın. Bu liste, hem alışverişinizin eksiksiz olmasını sağlayacak hem de alışverişte gereksiz ürünler almanızı engelleyecektir.

Raf ömrüne dikkat: Sıvı yağ, şeker, un ve bakliyat gibi gıdaları alırken raf ömrü uzun olan ürünleri tercih etmelisiniz. Aldığınız besinleri serin ve kuru bölmelerde muhafaza etmeniz, onların ömrünü uzatacaktır.

Ramazan ayına özel tasarruf önerileri! Ramazan ayında nasıl tasarruf yapılır?

Taneyle alışveriş: Oruçluyken gün boyu beslenme olmadığı için sebze ve meyveleri tane ile almak doğru olacaktır. Böylece hem taze besinler tüketecek hem de besinlerin bozulmasına çözüm bulmuş olacaksınız.

Toplu alışveriş: Alışveriş listenizi hazırladıysanız bakliyat, şeker ve yağ gibi uzun ömürlü gıdaları toptan alabilirsiniz. Toptan aldığınız ürünlerle tasarruflu bir alışveriş yapmış olacaksınız.

İFTAR VE SAHURDA TASARRUF

Artan pideler: İftar sofrasında artan pideleri bir sonraki iftarda pideli köfte olarak tüketebilirsiniz. Pideli köfte yapmak için; doğranmış ve fırınlanmış pidelerin üzerine köfteleri yerleştirin. Üzerine domates sosu gezdirin. Yanında yoğurtla pideli köftenizi afiyetle tüketebilirsiniz.

Ramazan ayına özel tasarruf önerileri! Ramazan ayında nasıl tasarruf yapılır?

Kıtır ekmekler: İftar ve sahurda artan ekmek ve pideleri küçük küçük küpler halinde doğrayıp fırınlayın. Kıtır ekmekleri çorba servisinde ve farklı yemek tariflerinde kullanabilirsiniz.

Salatalar: İftarda artan salatayı çöpe atmak yerine üzerine biraz daha malzeme ekleyip sahurda garnitür olarak kullanabilirsiniz.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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