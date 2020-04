Ramazan ayına özel proje: 'Benim İftar Sofram' Ramazan ayının gelmesiyle birlikte geleneksel iftar sofraları da kurulmaya başlandı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte geleneksel iftar sofraları da kurulmaya başlandı. İftarda Ramazan'ın ruhuna yakışır sofralar kurmak isteyenler hem lezzetli hem de pratik tarifler arayışındalar. Vestel ve Yemek.com hayata geçirdiği 'Benim İftar Sofram' projesinde 500'den fazla menü ve 2000'den fazla tarifle her gün kişiye özel farklı seçenekler sunuyor.

Özlemle beklenen Ramazan ayı geldi. Evde kalmanın hayat kurtardığı bu dönemde kalabalık sofralarda, iftar çadırlarında ve iftar organizasyonlarında buluşmak mümkün olmayacak. Ancak evlerde kurulacak iftar sofraları ise her zaman olduğu gibi Ramazan ruhunu yaşatacak. İftara ne pişirileceğinin cevabını ise Vestel ve Yemek.com'un kişiselleştirilmiş menü önerilerinden oluşan uygulaması verecek.

Yapılan bilgilendirmede; Vestel ve Yemek.com iş birliğiyle hayata geçirilen 'Benim İftar Sofram'dan faydalanmak için Yemek.com üzerinde bu Ramazan'da iftar sofralarınızın kaç kişilik olduğunu, günlük ortalama iftar sofrası bütçenizi ve bu sofrayı hazırlamak için günlük olarak ayırabileceğiniz vakti bir kereliğe mahsus seçtiğiniz takdirde, kişiselleştirilmiş 30 günlük iftar menünüz gerekli malzemeler ve tariflerin de yer aldığı bir şekilde hazır olacak. Toplamda 2 bini aşkın tarifin yer aldığı sistemde, 500'den fazla menü alternatifi görülürken, böylelikle 'Akşama ne pişireceğim?' sorusu kısa sürede cevap bulacak.

Her bütçeye, her vakte ve her aileye uygun seçeneklerin yer aldığı 'Benim İftar Sofram' kapsamında videolu tariflere ulaşmak da mümkün. - İSTANBUL

