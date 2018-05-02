Ramazan Ayı Öncesinde Türk Kızılayı'na Kan Bağışladılar

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Ramazan ayı öncesinde Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan kan bağışı otobüsüne gelen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Ramazan ayında Kızılay'a yapılan kan bağış oranlarında düşüş yaşandığını belirterek, bu oranları üst seviyelere çıkarmak ve kanın her zaman bir ihtiyaç olduğunu hatırlatmak adına Kızılay'a kan bağışında bulunacaklarını söylediler.

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Başkanı Dr. Muhsin Yıldırım, kanın acil bir şey değil, her zaman ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Biz Kızılay olarak bölgedeki hastalarımıza en hızlı şekilde ihtiyacı olduğu kanı ulaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Kan her zaman ihtiyaçtır. Ne zaman kimin kana ihtiyacı olduğunu bilemeyiz. Özellikle Ramazan ayında kan bağışı oranlarımızda düşüşler yaşanıyor. Bu nedenle bugün bizi ziyaret ederek Kızılay'a kan bağışı kampanyası başlatan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeline bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli, kan bağışında bulundu. - SAMSUN