Ramazan ayı öncesinde gül kokusu esanslı dezenfekte
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramazan ayı öncesinde gül kokusu esanslı dezenfekte

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ramazan ayı öncesinde gül kokusu esanslı dezenfekte

Pandemi süresince Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri tarafından her ay düzenli olarak yapılan camilerin dezenfeksiyon işlemleri, bu ayın önemine binaen gül kokusu esanslı dezenfektanlarla gerçekleştiriliyor.

Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi

Pandemi süresince Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri tarafından her ay düzenli olarak yapılan camilerin dezenfeksiyon işlemleri, bu ayın önemine binaen gül kokusu esanslı dezenfektanlarla gerçekleştiriliyor.

Akyazı Belediyesi, Sağlık İşleri ekipleri tarafından her hafta Cuma günü yapılacak olan gül kokulu esans atma uygulamasına bugün itibarı ile başlandı. Ramazan ayını karşılamak adına yine Akyazı Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde ULV cihazlı araçlarla havaya gül suyu atılacak. Oruç tutan vatandaşlara manevi iklimi hatırlatma ve hoş kokulu anlar yaşatma adına öncelikli olarak ana caddeler de yapılacak olan uygulamanın, Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde uygulanmaya devam edileceği açıklandı. - SAKARYA

Ramazan ayı öncesinde gül kokusu esanslı dezenfekte
Ramazan ayı öncesinde gül kokusu esanslı dezenfekte
Ramazan ayı öncesinde gül kokusu esanslı dezenfekte
Ramazan ayı öncesinde gül kokusu esanslı dezenfekte

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Demet Özdemir Burcu Biricik
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ramazan ayı öncesinde gül kokusu esanslı dezenfekte - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:13:54. #1.14#
title