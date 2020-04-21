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İpek Yolu, Gaziantep, Ekonomi

Ramazan ayı öncesinde Gaziantep'te gastronomi hareketliliği

Ramazan ayı öncesinde Gaziantep'te gastronomi hareketliliği Korona virüs nedeniyle kalabalığın azaldığı tarihi pazarda online satış yoğun ilgi görüyor Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ve 252 çeşit yemek türü ile yerli ve yabancıların yoğun ilgi gösterdiği Gaziantep'te korona virüs ile...

21.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:09
Ramazan ayı öncesinde Gaziantep'te gastronomi hareketliliği

Ramazan ayı öncesinde Gaziantep'te gastronomi hareketliliği

Korona virüs nedeniyle kalabalığın azaldığı tarihi pazarda online satış yoğun ilgi görüyor

GAZİANTEP - Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ve 252 çeşit yemek türü ile yerli ve yabancıların yoğun ilgi gösterdiği Gaziantep'te korona virüs ile mücadele devam ederken, Ramazan ayı öncesinde ise yöresel gıda malzemelerinin yer aldığı tarihi pazarlarda hareketlilik başladı. 250 yıl sonra ilk kez kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf online satışlarla korona virüs yaralarını sarıyor.

UNESCO'nun kreatif şehirler ağına Türkiye'den giren ilk şehir olma özelliği bulunan Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında durma noktasına gelen pazar alışverişinde Ramazan ayı öncesinde hareketlilik başladı.

Tarihi çarşılar 250 yıl sonra kepenk kapattı

Yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin başta gastronomi, tarihi ve kültürel yerlerdeki ziyaretleri ile tıklım tıklım olan pazar ve çarşılar, alınan korona virüs tedbirleri nedeniyle zor günler geçirdi. Sosyal mesafe, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanların sokağa çıkma yasağı ve hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte hareketliliğin tamamen durduğu 250 yıllık Almacı Pazarı'ndaki dükkanlar ilk kez sokağa çıkma kısıtlamaları ile kepenk kapattı. Gaziantep yöresine ait kuru dolmalık patlıcan, biber, kabak, nar ekşisi, Antep fıstığı, bastık, sucuk, dilme, biber ve domates salçası gibi ürünlerin satıldığı pazarda hareketlilik Ramazan ayı öncesi yeniden başladı.

Her Ramazan ayı öncesinde dolup taşan Almacı Pazarı'nda bu sene ise hareketlilik yeni yeni başlıyor. Daha önce tıklım tıklım olan pazarda bugünlerde az sayıda müşteri bulunuyor. Pazara giden az sayıda insan Ramazan öncesinde ihtiyaçlarını temin ediyor.

23 Nisan'da başlayacak olan ve 4 gün sürecek yasaklar öncesinde ise pazardaki eski hareketliliğin yeniden başlaması bekleniyor.

Online satışa yöneldi

Durma noktasına gelen hareketlilik nedeniyle tarihi pazardaki esnaf ise online satışa yöneldi. İş yerleri sahipleri daha önce bölgeye gelen gezen ve dükkanlarından alış veriş eden insanlar ile il dışındaki Gazianteplilere internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden online satış yapıyor. Tüm ürün taleplerini alan esnaf, müşterilerinin istedikleri ürünü paketleyip Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile göndererek, hem korona virüs salgınının neden olduğu ekonomik yaralarını sarıyor, hem de Ramazan öncesi insanları Gaziantep'in lezzetlerinden mahrum bırakmıyor.

"Dışarıdan gelen siparişleri gideriyoruz"

Zor bir süreçte doğal bir durgunluk yaşadıklarını bu nedenle ürünleri müşterilerin ayağına götürdüklerini söyleyen Almacı Pazarı esnaflarından Aydın Şenkaya, "Ramazan ayına 4 gün gibi kısa bir süre kaldı ama bizde herhangi bir yoğunluk yok. O yüzden biz de genelde dışarıdan gelen siparişlerimizi gideriyoruz. Kargoyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepleri karşılıyoruz. O yüzden vatandaşlarımıza siz evde kalın biz size istediğiniz ürünü gönderelim diyoruz" dedi.

"İnternet satışlarına yoğunluk verdik"

Zeki Çopur isimli esnaf ise, "Normalde bu zamanlarda Almacı Pazarı'nda çok fazla vatandaş yoğunluğu olurdu, insanlar omuz omuza yürürdü. Ama şuan yüzde 80'lik bir azalma yaşıyoruz. Biz de bu süreçte internet satışlarına yoğunluk verdik. İnternet üzerinden sipariş geliyor, biz de bunları hazırlayıp Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Bu dönemde özellikle salça, baharat, kurutmalıklar ve kuru yemişler ağırlıklı olarak talep ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Çarşı sakin internet yoğun"

Kenan Özsefil adlı esnaf da çarşıda bir sakinlik olduğunu ama internet satışlarında yükselme yaşandığını aktararak, "Korona virüs nedeniyle ister istemez yoğunluğumuz azaldı. O yüzden biz bu süreçte sosyal medyadan gelen talepleri karşılıyoruz. Gelen talepleri kargo ile her yere gönderiyoruz. Yani çarşı biraz sakinleşti ama internet satışlarımız yoğun şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Ramazan ayı öncesinde Gaziantep'te gastronomi hareketliliği

Kaynak: İHA

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