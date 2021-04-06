Ramazan Ayı öncesi camiler temizleniyor

Seferihisar Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı öncesi, tüm camilerde temizlik çalışması başlattı.

İlçedeki camilerin eksiklerini gidermek, daha iyi şartlarda ibadet etme imkanı sağlamak için her yıl olduğu gibi bakım, onarım, tente ve klima gibi ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan Seferihisar Belediyesi, bu yıl da Ramazan ayı öncesi Seferihisar'da bulunan tüm camilerde çalışmalara başladı.

Seferihisar merkez ve köylerdeki camilerde başlatılan çalışmada halılar hijyenik koşullarda yıkanıp kurutulurken camilerin genel temizliği de gerçekleştiriliyor.

Camilerdeki çalışma, Ramazan ayının başlayacağı 13 Nisan 2021 Salı gününe kadar tamamlanacak. Her yıl hizmet veren Belediye Aşevi'nin bu yıl Covid-19 tedbirleri nedeniyle kurulamaması nedeniyle Seferihisar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftar yemeği dağıtımı yapılacak.

Kaynak: Bültenler