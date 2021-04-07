Ramazan ayı nedeniyle yapılacak olan gıda kolisi yardımlarında yerel esnafı tercih edelim
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Ramazan ayı nedeniyle yapılacak olan gıda kolisi yardımlarında yerel esnafı tercih edelim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ramazan ayı nedeniyle yapılacak olan gıda kolisi yardımlarında yerel esnafı tercih edelim

Ramazan ayına sayılı günler kala Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon yapılacak olan gıda yardım kolileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayına sayılı günler kala Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon yapılacak olan gıda yardım kolileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Birlik Başkanı Bedir Limon açıklamasında; "Pandemi süreci ile birlikte ülke genelinde vatandaşların evde zaman geçirme süresi artmış ve dolayısıyla gıda harcamalarında büyük artışlar olmuştur. Pandemi döneminde özellikle zincir mağazaların ciro büyüklüklerinde artış maalesef esnafımızda yaşanmamıştır. Sadece pandemi döneminde değil diğer zamanlarda da esnafımız büyük zincir mağazalar ile rekabet edebilme gücünü günden güne kaybetmekte ve bu sorunun çözülmesi için acil radikal düzenlemeler yapılmalı ve esnafımızın kalkınması sağlanması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak her platformda gerek yazılı gerekse sözlü olarak sıkıntılarımızı devlet yetkilileri ile paylaştık ve paylaşma devam edeceğiz. Ülkemizde korona virüs tedbirleri kapsamında iftar programları yasaklanmış ve insanların toplu olarak bir araya gelmesi engellenmiştir. Özellikle ramazan aylarında gelenek haline gelen kamu kurumları ve hayırsever iş adamlarımız tarafından ihtiyaçlı ailelere gıda kolisi yardımı yapılmaktadır.

Zor günler geçirmeye devam eden ve zincirlerine marketlere karşı direnmeye çalışan küçük esnaflarımız için Erzincanlı hayırsever iş adamlarından ve kamu kurumlarından Ramazan ayı öncesi koli yardımları için yerel esnaflarımızı tercih ederek destek vermelerini özellik rica ediyorum." şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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