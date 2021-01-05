Ramazan ayı ne zaman? 2021 Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
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Ramazan ayı ne zaman? 2021 Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

05.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:11
Ramazan ayı ne zaman? 2021 Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ocak ayı ile birlikte 3 aylar, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri araştırılmaya başlandı. Ramazan ayı ne zaman? 2021 Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? İlk sahur ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Müslümanlar için Ramazan ayının önemi büyüktür. Ramazan ayında ibadetler edilir, oruçlar tutulur. Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayı ne zaman? 2021 Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak müminler, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu açacak. Yılın son oruç tarihi ise 12 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

Ramazan ayı ne zaman? 2021 Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Ayı'nın başlangıcı: 13 Nisan Salı

2021 Ramazan Bayramı Arifesi: 12 Mayıs Çarşamba

2021 Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

2021 Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs Cuma

2021 Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

12 Mayıs günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olarak belirlendi.

Ramazan ayı ne zaman? 2021 Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER!

Oruç tutmak

Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

Kur'an okumak

Namazları cemaatle kılmak

Sahur yapmak

İftar ettirmek

Kadir Gecesini aramak

Sabretmek

İhsan ve ikramda bulunmak

Tövbe etmek

Cenneti istemek

Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

Ramazan umresi yapmak

Açları doyurmak

Ramazan ayı ne zaman? 2021 Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZANDA HER GÜN OKUNACAK DUA

İlk On (10) gün:

"Yâ erhame'r- râhimîn"

Türkçe Anlamı: Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allâh'ım!

İkinci On (10) gün:

"Yâ gaffârü'z- zünûb"

Türkçe Anlamı: Ey günahları bağışlayan Yüce Allah'ım!

Son On (10) gün:

"Yâ 'atîka'r- rikâb"

Türkçe Anlamı: Ey kullarını a'zad eden Yüce Allâh'ım!

1. Bu dualar günde en az yüz (100) defa okunmalıdır.

2. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gecesi Fetih suresi okunursa, o sene içindeki kötülük, bela ve musibetlerden bi-izni'llâhi te'âlâ muhafaza olunur.

3. Ramazan-ı Şerif'in yirmi üçüncü (23.) gecesi Ankebut Suresi ve Rûm Suresi okunur.

4. Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlas Suresi okunur.

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