Ramazan ayı'nda ambalajlı kuruyemiş ve kuru meyve ile sağlıklı ve güvenli beslenin! Bu dönemde Ramazan keyfini yaşarken gıda hijyeni ve güvenliği için kapalı ambalajlı ürün tüketimi ayrı bir önem kazandı.

Sosyal mesafemizi koruduğumuz, evimizde kaldığımız bu dönemde; Ramazan ayının da gelmesiyle doğru, dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra özellikle bağışıklık sistemimizi destekleyecek besinler tüketmek her zamankinden daha önemli… Havaların ısınmasıyla uzun süren oruç saatleri dengeli beslenme gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Kuruyemiş ve kuru meyveler bu dönemde vücuda ihtiyacı olan enerjiyi sağlarken vitamin ve mineral ihtiyacını da karşılamaya yardımcı oluyor. Ayrıca uygun zamanda ve miktarda alınan kuruyemiş ve kuru meyve, tokluk hissini güçlendiriyor, iftar sonrası oluşabilecek hazımsızlık sorunlarını ortadan kaldırıyor. Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için kuruyemiş ve kuru meyve tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilen besinler arasında yer alıyor.

Bu süreçte en çok dikkat edilmesi gereken şey ise; kuruyemiş ve kuru meyveleri paketli ambalajlarda satın alarak gıda hijyenine ve güvenliğine önem vermek… Açıkta satılan kuru yemişler tarladan sofraya gelen kadar hiçbir hijyen koşullarını sağlayamadığı gibi tüketildiğinde de insan vücudu ve sağlığı için büyük risk oluşturuyor. Resmi kontrollere tabi ambalajlı ürünlerin tüketilmesi uzmanların önemle üzerinde durduğu konuların başında geliyor.

Kaynak: Bültenler