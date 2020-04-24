Ramazan ayı geldi, güllaca rağbet arttı
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Güllü, Haber

Ramazan ayı geldi, güllaca rağbet arttı

Ramazan ayı geldi, güllaca rağbet arttı Ramazan ayının en meşhur tatlısı güllacın püf noktalarını ustası anlattı 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile beraber sofralarda tatlılara rağbet arttı.

24.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:55
Ramazan ayı geldi, güllaca rağbet arttı

Ramazan ayı geldi, güllaca rağbet arttı

Ramazan ayının en meşhur tatlısı güllacın püf noktalarını ustası anlattı

İSTANBUL - 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile beraber sofralarda tatlılara rağbet arttı. Ramazan'da en çok tüketilen tatlı olan güllaca ise vatandaşlardan yoğun ilgi geldi.

11 ayın sultanı Ramazan ayında ilk sahura kalkıldı, ilk oruçlar tutuldu. Sofralarda birbirinden güzel yemeklerin yanında tatlılara da rağbet arttı. Ramazan'da en çok tüketilen tatlı olan güllaca ise vatandaşlardan ilgi yoğun oldu. Korona virüs(Kovid-19) nedeniyle bu sene evlerinde duran vatandaşlar için ise paket servislerle satış işlemi gerçekleştiriliyor. Ayrıca güllacı evlerinde yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler de öğrenildi. Güllacın püf noktalarını ustası Murat Güllü anlattı.

"En önemlisi sütün sıcaklığı"

Güllaç yapılırken sütün sıcaklığının önemli olduğunu söyleyen Murat Güllü, "Sütümüz kaynadıktan ve şekerle karıştıktan sonra tekrar soğurken sütün çok sıcak ve ılık arasında bir yerde kalmış olması lazım. Soğuk olursa güllaç yaprakları sütü çekmez eğer çok sıcak olursa da lapa olur. Bizim ustalarımız bize yakar yakmaz arada derdi. Eline damlatarak test edebilirler ne sıcaklıkta olduğunu. 2 buçuk litre süte 650 gram şeker karıştırabilirler. Tercih edenler 1 yemek kaşığı gül suyu ekleyebilir. Şeker yemek istemeyenler ise 120 gram şeker otu koyabilirler. Güllaç yapraklarını tek tek kırarak ve sütün içinde yumuşatarak dizerler. Sonrasında süslemeye geçecekler. Süslemeye geçmeden önce güllaç yaprakları çok fazla süt çeker. Siz yeterince süt koyduğunuzu düşünmüşsünüzdür ama bir süre sonra baktığınızda bütün sütü emmiştir. En son tekrar üzerine fazla süt eklemekte fayda var " diye konuştu.

Fıstıklı baklavaya da çok fazla talep olduğunu dile getiren Güllü, "Güllaç hafif bir tatlı ama bunun yanında fıstıklı tatlılar da çok tercih ediliyor. Fıstıklı baklava bizim en çok tercih edilen ürünlerimizden. Onun yanında bu sıralar midye baklava çok tercih ediliyor. Paket servisimiz devam ediyor. Biz şu an müşterilerimize online satış gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken paketlemelerde çeşitli önlemler alıyoruz. Güllacı tüketirken oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletmeniz lazım. 24 saat içerisinde güllaç tüketilmelidir " dedi.

Ramazan ayı geldi, güllaca rağbet arttı

Kaynak: İHA

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