Ramazan ayı bu yıl koronavirüs gölgesinde buruk geçiyor
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Ramazan ayı bu yıl koronavirüs gölgesinde buruk geçiyor

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de ramazanda ailelerin toplu iftarlar yaptığı sahil parkları, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ilk iftarda boş kaldı.

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Kocaeli'de ramazanda ailelerin toplu iftarlar yaptığı sahil parkları, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ilk iftarda boş kaldı.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan tedbirler ve ramazanın da etkisiyle Kocaeli'de bazı cadde, meydan ve parklarda sakinlik yaşandı.

"11 ayın sultanı" ramazanın heyecanını yaşayan Kocaeliler, önceden toplu halde oruçların açıldığı Seka Park ve Derince Harikalar Sahilinde iftar yapamadı.

Salgın öncesinde ramazan orucunun başlamasıyla insanların eş, çocuk ve akrabalarıyla yemeklerini hazırlayıp geldiği, ezanın okunmasıyla da iftarlarını dualarla açtığı sahil parklarında sessizlik hakim oldu.

Ramazan ayı bu yıl koronavirüs gölgesinde buruk geçiyor
Ramazan ayı bu yıl koronavirüs gölgesinde buruk geçiyor
Ramazan ayı bu yıl koronavirüs gölgesinde buruk geçiyor
Ramazan ayı bu yıl koronavirüs gölgesinde buruk geçiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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