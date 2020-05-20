Ramazan ayı boyunca mehter takımı hem moral konseri verdi, hem de"Evde kal" çağrısı yaptı
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Ramazan ayı boyunca mehter takımı hem moral konseri verdi, hem de"Evde kal" çağrısı yaptı

Afyonkarahisar'da mahalleri gezen mehter takımı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyan vatandaşlara Ramazan ayı boyunca hem moral konseri verdi, hemde"Evde kal" çağrısı yaptı.

Ramazan ayı boyunca mehter takımı hem moral konseri verdi, hem de
20.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:36

Afyonkarahisar'da mahalleri gezen mehter takımı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyan vatandaşlara Ramazan ayı boyunca hem moral konseri verdi, hemde"Evde kal" çağrısı yaptı.

Afyonkarahisar Belediyesi milli ve manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayında mehteran takımının gösterileriyle gönülleri fetih etti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Ramazan ayı boyunca şehrin tamamına yakınında iftar sonrası mahalleleri sokak sokak, cadde cadde gezen mehter takımı birbirinden seçkin marşlarını Afyonkarahisarlılar için seslendirdi.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü.

Marşları duyan vatandaşların bazıları evlerinin balkonlarından bazıları da sokakta yanlarından geçerken mehteran ekibini alkışladı ve onlara dua etti.

Bazı vatandaşlar da cep telefonuyla fotoğraf ve video çekti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ramazan ayı boyunca bu güzel etkinlikte görev alan tüm mehter takımı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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