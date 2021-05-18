Ramazan ayı boyunca Halk Market'ten yaklaşık 800 vatandaş yararlandı
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Ramazan ayı boyunca Halk Market'ten yaklaşık 800 vatandaş yararlandı

Ramazan ayı boyunca Halk Market'ten yaklaşık 800 vatandaş yararlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara olan desteğine Ramazan ayı boyunca da devam etti.

Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara olan desteğine Ramazan ayı boyunca da devam etti. Aşevi ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran belediye, Halk Market ile de esnaf ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünlere ulaşmasını sağladı.

Odunpazarı Belediyesi'nin 'paranın ve kredi kartının geçmediği market' olarak bilinen sosyal belediyecilik hizmeti Halk Market, kurulduğu günden beri binlerce ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı. Ramazan Ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı sürdüren Halk Market, tam kapanma günlerinde ise alışveriş günü gelen vatandaşları telefonla arayarak ihtiyaçlarını not aldı, ardından da bu ürünleri vatandaşların kapısına kadar götürdü. Ramazan Ayı boyunca Halk Market'ten yaklaşık 800 vatandaş yararlandı.

Halk Market, korona virüs pandemisi ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren esnafa desteğine Ramazan Ayı boyunca da devam etti. Ramazan Ayı boyunca Halk Market'ten yaklaşık 800 esnaf faydalandı. Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi de ulaştıran Halk Market, yüzlerce vatandaşın evine erzak kolisi götürdü. - ESKİŞEHİR

Ramazan ayı boyunca Halk Market'ten yaklaşık 800 vatandaş yararlandı
Ramazan ayı boyunca Halk Market'ten yaklaşık 800 vatandaş yararlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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