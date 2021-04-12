Ramazan ayı başlıyor
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Ramazan ayı başlıyor

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Ramazan ayı başlıyor

Kayseri'de siyasi parti temsilcileri, çeşitli kurumlar ve belediyeler ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kayseri'de siyasi parti temsilcileri, çeşitli kurumlar ve belediyeler ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun yaşandığı, yılın en hayırlı ayının özlemle beklendiğini belirtti.

"Oruç tutmak kendini tutmaktır" ifadesini kullanan Ersoy, şunları kaydetti:

"Oruç, şehvetini, öfkesini tutup, aklın önünü açmaktır. İradeyi güçlendirerek 'bırak haramı, helali bile yemiyorum' demektir. Oruç, manen uyanmak, farkında olmak, yardım etmek demektir. Bu sebeple on bir ayın sultanı ramazanın gelmesi ile dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyetimizi daha da artırmalıyız. Gücümüzün yettiği ölçüde üzerimize düşeni görev bilip yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşamalı ve yaşatmalıyız. Sadece midemizle değil tüm azalarımızla oruç tutma zamanı olduğunu idrak etmeliyiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da mesajında gerek bedenin gerekse ruhun şifa bulduğu ramazanın bu imkanlarından istifade etmek için çok değerli bir fırsat olduğunu, bu imkanı iyi kullanmayı diledi.

Ramazana ulaşmanın sevincinin yaşandığını ifade eden Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"On bir ayın sultanı, rahmet ayı, bereket ayı, huzur ve mağfiret ayı ramazan geldi, hoş geldi. Oruç tutarak sıhhat bulduğumuzu, vücudumuzu, ruhumuzu dinlendirdiğimizi de biliyoruz. Bu anlamda ramazandan gerçek anlamda istifade edebilmek için gayret etmeliyiz. Sağlığımız, huzurumuz, mutluluğumuz bizim en önemli varlıklarımız. Dolayısıyla bu varlıklarımıza on bir ayın sultanı ramazanımız ile katkıda bulunmalıyız. Hem kulluk vazifemizi yapmalı hem de sağlık, sıhhat ve huzur bulmalıyız."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ramazan ayını, yaşanan maddi manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını dileyerek, "Talaslı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta Talas olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da rahmet ve bereketin kaynağı, sıhhat ve selametin dayanağı, af ve mağfiretin membaı olan on bir ayın sultanı ramazan ayına ulaşmanın huzur ve mutluluğu içinde olunduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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