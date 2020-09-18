Ramazan Arıtürk kimdir? Ramazan Arıtürk kaç yaşında, nereli? Ramazan Arıtürk hayatı ve biyografisi!
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Ramazan Arıtürk kimdir? Ramazan Arıtürk kaç yaşında, nereli? Ramazan Arıtürk hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ramazan Arıtürk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ramazan Arıtürk kaç yaşında, nereli? Ramazan Arıtürk hayatı ve biyografisi! Ramazan Arıtürk kimdir?

Ramazan Arıtürk kimdir? Ramazan Arıtürk kaç yaşında, nereli? Ramazan Arıtürk hayatı ve biyografisi!
18.09.2020 20:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:55

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ramazan Arıtürk hakkında araştırmalar yapılıyor. Ramazan Arıtürk kimdir? Ramazan Arıtürk kaç yaşında, nereli? Ramazan Arıtürk hayatı ve biyografisi!

RAMAZAN ARITÜRK KİMDİR?

Av. Dr. Ramazan Arıtürk, Elmadağ Hukuk Bürosunun kurucusudur. Çalışmaları çoğunlukla şirketler ve ticaret hukuku, ceza hukuku, finans ve gayrimenkul hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır. Şirket danışmanlığı, sözleşme müzakereleri, şirket birleşme ve devralmaları ile yine şirketlerin yeniden yapılandırılması ve tasfiyesi işlemlerinde oldukça deneyimlidir. Birçok ulusal ve uluslararası tahkim davaları ile yerel mahkemelerde görülen hukuk davalarında yerli ve yabancı müvekkilleri temsil etmiştir.

Ramazan Arıtürk, T.C Sağlık Bakanlığınca yaptırılmakta olan PPP (kamu özel ortaklığı) modeli ile hayata geçirilen Şehir Hastaneleri Projesinde ulusal ve uluslararası sözleşmeleri ile proje finans sözleşmelerinde Bakanlığa ve sonrasında özel sektöre hukuki danışmanlık yapmıştır.

T.C Enerji Bakanlığı tarafından yaptırılmakta olan Sinop Nükleer Enerji Santralinin uluslararası sözleşmelerinde Bakanlık adına hukuki danışmanlık yapmış, bu konuda yapılmakta olan uluslararası müzakerelerde T.C Enerji Bakanlığı'nı temsil etmiştir.

Ramazan Arıtürk ayrıca uluslararası finans ve bankacılık, Uluslararası finans kuruluşları ve yabancı stratejik yatırımlarla ilgili olarak proje finansmanı alanında da şirketlere ve kurumlara danışmanlık vermektedir.

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 1993

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans, 2008

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Doktora, 2011

Üyelikler

İstanbul Barosu, 1994

Diller

Türkçe, İngilizce

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