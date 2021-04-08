Ramazan arifesi balık fiyatları düştü
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Ramazan arifesi balık fiyatları düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ramazan arifesi balık fiyatları düştü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ramazan arifesi tezgahlarda balık çeşitleri çoğalırken fiyatları düştü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ramazan arifesi tezgahlarda balık çeşitleri çoğalırken fiyatları düştü.

Tavşanlı balık pazarında hamsi balığı 30 liradan, sardalye ve istavrit kilosu 25 liraya vatandaşa satılıyor. Balıkçı esnafı Davut Öztoprak, yaptığı açıklamada, "Fiyatlarımız düştü ve oldukça uygun. Vatandaşımız Ramazan ayında bol bol balık tüketsin istiyoruz. Hamsinin kilo fiyatını geçtiğimiz haftalarda 40 liradan indirip 30 liradan satıyoruz. Daha önceleri 20 liradan satılan hakiki yerli palamut balığının fiyatını, bu günlerde 15 liraya kadar düşürdük. Alabalık 25 lira, barbun, zargana 40 lira, yerli somon 45 ve müşterilerimize temizlemesini de yapıyoruz" diyerek balık severleri tezgahlarına beklediklerini söyledi. - KÜTAHYA

Ramazan arifesi balık fiyatları düştü
Ramazan arifesi balık fiyatları düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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