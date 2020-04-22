Ramazan alışverişi Eminönü'ne uğramadı Ramazan alışverişi Eminönü'ne uğramadı 23 Nisan itibariyle başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından önce Ramazan alışverişlerini yapan vatandaşlar bu sene Eminönü'nü tercih etmedi.

Ramazan alışverişi Eminönü'ne uğramadı

İSTANBUL - 23 Nisan itibariyle başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından önce Ramazan alışverişlerini yapan vatandaşlar bu sene Eminönü'nü tercih etmedi. Vatandaşların evlerine daha yakın marketlere gitmesiyle genellikle tıklım tıklım olan Eminönü çarşısı boş kaldı.

Her sene Ramazan ayı öncesi Mısır Çarşısı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterirdi. Ramazan alışverişlerini yapmak isteyenler Eminönü'ne akın ederdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mısır Çarşısı geçici süreliğine kapandı. Çarşı çevresindeki esnaf da korona virüs salgın nedeniyle rağbet görmedi. 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Ramazan alışverişi yapan vatandaşlar evlerine yakın noktaları tercih etti. Eminönü'ne gelen bazı vatandaşlar da maske ve eldiven takarak kısa sürede alışverişini tamamladı.

4 günlük alışveriş için geldiğini ifade eden bir vatandaş, "Ramazan boyunca dışarı çıkamayacağız. O yüzden alışverişi yaptık. Peynir, hurma, kayısı ve incir aldım. 100 liraya kadar hurma var" diye konuştu.

"Normal zamanda insandan geçemezsiniz"

Pek fazla alışverişin olmadığını söyleyen Eminönü esnafı Nedim Yay, "Biraz hurma ve çerez satıyoruz. Günlük 5-6 kilo gidiyor. Böyle bir satışımız var. Pek fazla satış yok. Normal zamanda insandan geçemezsiniz. Mal bile yetiştiremiyorduk. Maalesef iş yok, kesat. Beklenen talep yok. Gördüğünüz gibi bomboş. Alışveriş yapmak için çıkan pek fazla vatandaş yok" dedi.

Kaynak: İHA