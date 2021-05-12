Ramazan ağabeylerinden bayram öncesi çocuklara sürpriz
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Ramazan ağabeylerinden bayram öncesi çocuklara sürpriz

Ramazan ağabeylerinden bayram öncesi çocuklara sürpriz
Bültenler - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, Ramazan Bayramı öncesi minik kalplere dokunarak yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası tarafından Ramazan Bayramı boyunca 1500 üzeri kıyafeti çocuklarla buluşturacak. Bayram öncesi hediyeleri ulaştırmak için çalışmalarını hızlandıran ekipler, Ramazan Bayramı boyunca da hediyelikleri ulaştırmaya devam edecek. Başkan Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek'in de eşlik ettiği ziyaretler ile bayramlıkların Gölbaşının minikleri ile buluşturulmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Ramazan Şimşek "Paylaşım noktamız tarafından çocuklarımıza 1500 adet hediye kıyafet dağıtımı yapacağız. Bayram boyunca da çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"Çocuklarımız salgın sebebiyle sokaklarda oynayamasalar da okula gidemeseler de serbest saatlerinde dışarı çıkamasalar da moral ve motivasyonlarını sağlamak için her zaman onların yanındayız. Mutlu huzurlu bir Gölbaşı için insanlarımızın dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerini paylaşmaya, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Ramazan ağabeyiniz yanınızda"

"Geleceğin mimarı bu ülkenin umudu kıymetli çocuklarım" diyerek çocuklara dair mesajını da paylaşan Başkan Şimşek "Biliyorum ki hayatımıza giren salgın sebebiyle okullarınız ile vedalaşmak zorunda kaldınız. Arkadaşlarınızla oyunlar oynadığınız, okul sıralarında derslerinizi dinlediğiniz güzel günlerin gelmesi yakındır. Bu günler geçecek ve sizler yeniden park ve bahçelerde koşacaksınız. Ramazan ağabeyiniz her zaman yanınızda. Sizlerin de bayramı kutlu olsun. Gözlerinizden öperim" dedi.

Kaynak: Bültenler

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