On bir ayın sultanı Ramazan, Çarşamba günü başlıyor. Bu sene de her Pazartesi Ramazan mönüsü hazırlayan yerlerden seçmeler bu köşede yer alacak. Bu haftanın mekanları Aila, Four Seasons Hotels İstanbul, Hilton İstanbul Bomonti, Lokanta Nevnihal…