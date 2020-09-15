Ramallah'ta yüzlerce kişi İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşmeyi protesto etti
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Ramallah'ta yüzlerce kişi İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşmeyi protesto etti

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasına tepki için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenlendi.

Ramallah'ta yüzlerce kişi İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşmeyi protesto etti
15.09.2020 19:51 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:55

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasına tepki için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenlendi.

Ramallah'taki Manara Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı.

Filistin bayrakları açan göstericiler, "İşgal (İsrail) ile normalleşmeye hayır" pankartları taşıdı.

"Hain Bin Zayid" sloganları atıldı

İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alan BAE'nın Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı hedef alan Filistinliler, "Hain Bin Zayid" ve "Dolar için Kudüs'ü sattılar" sloganları attı.

Gösteride konuşan Filistinli konuşmacılar, Filistin halkının kendi davasını savunmaya devam edeceği mesajını verdi.

Arap toplumunun İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine karşı olduğu ve bölge haklarının bu anlaşmalara karşı çıktığı hatırladı.

Göstericiler daha sonra sloganlar eşliğinde Ramallah sokaklarında yürüyerek protestolarını sürdürdü.

Kaynak: AA

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