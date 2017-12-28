Ramallah'ta Göstericilerle İsrail Askerleri Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

Ramallah'ta Göstericilerle İsrail Askerleri Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

ABD'nin Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi üzerine başlayan protesto gösteriler devam ediyor.

Ramallah'ta Göstericilerle İsrail Askerleri Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

ABD'nin Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi üzerine başlayan protesto gösteriler devam ediyor.

Ramallah'ta yüzlerce Filistinli protestocu İsrail askerlerine taş atarken İsrail askerleri protestoculara gaz bombalarıyla müdahale etti. Gazdan etkilenenlere ise sağlık görevlileri müdahale ettiler. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü

Ramallah'ta yaşanan protestolardan görüntüler - Ramallah

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