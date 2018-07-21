Ramallah'ta, Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yüzlerce Filistinli, Gazze'ye yönelik yaptırımların kaldırılması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Üzerinde "yaptırımları kaldırın" ve "Gazze bizi birleştirir" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin yönetimine İsrail'le güvenlik koordinasyonunu durdurma çağrısı yaptı. Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) merkez binasına doğru yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri engel oldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Filistinli gruplar, Batı Şeria yönetimin, Gazze'deki memurların maaşlarını kesme, yüzlercesini erken emekliliğe sevk etme gibi çeşitli uygulamalarla Gazze'ye karşı cezalandırma politikası ve yaptırım uyguladığını belirtiyor.



Batı Şeria merkezli Filistin hükümeti, Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 oranında kesintili ödüyordu. Memurlar uzun süredir maaş alamıyor.