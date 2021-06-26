Ramallah'ta Filistinli muhalif aktivist Banat'ın gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ramallah'ta Filistinli muhalif aktivist Banat'ın gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi protesto edildi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi protesto edildi. Filistinli güvenlik güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yüzlerce Filistinli, muhalif aktivist Nizar Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği gösteride, Benat'ın gözaltında ölmesine tepki gösterilerek, Filistin Yönetimi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas aleyhine sloganlar atıldı. Filistinli güvenlik güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yerel kaynaklar, Filistinli güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan gazeteciler olduğunu bildirdi.

Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat, Batı Şeria'da 24 Haziran'da Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmişti. Banat'ın ölümü, Filistin makamlara yönelik tepki ve eleştirilere neden olmuştu. Çok sayıda yerel ve uluslararası kuruluş, Banat'ın ölümünde rolü olanlara yönelik hızlı ve şeffaf soruşturma çağrısında bulunarak, faillerin "adalete teslim edilmesi" gerektiğini belirtmişti.

(Muhammed Rabah/ İHA)

Ramallah'ta Filistinli muhalif aktivist Banat'ın gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
Ramallah'ta Filistinli muhalif aktivist Banat'ın gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
Ramallah'ta Filistinli muhalif aktivist Banat'ın gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
Ramallah'ta Filistinli muhalif aktivist Banat'ın gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ramallah'ta Filistinli muhalif aktivist Banat'ın gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 23:29:09. #1.14#

title