Ramallah'ta Çatışmaların Şiddeti Hafifledi

ABD'nin Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi üzerine başlayan protesto gösterilerinin şiddeti azaldı.



Ramallah'ta protestocuların bugün yollarda sloganlar atarak yürüdükleri ve ateş yaktıkları görülürken, İsrail askerleri protestoculara gaz bombalarıyla müdahale etti. Gazdan etkilenenlere ise sağlık görevlileri müdahale ettiler.



(Fotoğraflı)



Görüntü Dökümü



Ramallah'ta yaşanan protestolardan görüntüler - Ramallah