Ramadan Müminoğlu'dan Yepyeni Klip

Ramadan Müminoğlu'nun single albümü 'En Güzel Kader' in aynı ismi taşıyan slow şarkısının yeni video klibi dijital yayın mecralarında yerini aldı. Ağustos ayında yayınlanan şarkının söz ve müziği Güven Baran'a, düzenlemesi ise Hatem Tutkus'a ait.

Asıl mesleği Estetik Medikal Hekimliği olan Ramadan Müminoğlu, yeni şarkısıyla ilgili heyecanlı olduğunu belirterek "Müzik ve sanatla her zaman yakından ilgilendim ve müziğin evrensel dilimiz olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır yapmayı planlayıp ertelediğim bu projenin doğru zamanda ve doğru isimlerle gerçekleştiğine inanıyorum." dedi.

Ramadan Müminoğlu'nun 'En Güzel Kader' isimli şarkısı dijital platformlarda Ogün Yüksel etiketiyle yayında.