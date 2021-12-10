RAM Yeni Binasına Taşındı

GÖLBAŞI, ANKARA (Habermetre) - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı; Besni, Gölbaşı ve Tut olmak üzere 3 ilçeye hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz yeni hizmet binasına taşındı. Uzun yıllardır Besni Eğitim Vakfı İlkokulu içinde hizmet veren RAM; geçtiğimiz ilkbaharda TOKİ'den devralınarak tahsisi gerçekleştirilen 4. Etap TOKİ Sosyal Konutlarının olduğu alanda sosyal tesis olarak planlanan binanın tadilat yapılarak uygun hale getirilmesinden sonra kendine ait müstakil bir hizmet binasına kavuşmuş oldu.

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