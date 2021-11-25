RAM-OKUL PROJESİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

ANKARA (Habermetre) - Genel Müdürlüğümüz koordinesinde ve UNICEF'in katkıları ile "Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile Okulların Koordinasyonunun Güçlendirilmesi Projesi (RAM-OKUL Projesi)" yürütülmektedir.

Proje kapsamında Ankara ve Afyon illerinde 23-24-25 Kasım 2021 tarihlerinde özel eğitim öğretmenleri ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanların katılım sağladığı "RAM-OKUL KOORDİNASYONUNUN VE HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ EĞİTİMİ" düzenlenmiştir.

Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL ve Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanımız Sayın Dr. Murat AĞAR 'ın çevrimiçi platformdan katıldığı eğitimlerde Genel Müdürümüz Sayın GÜL, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde verilen hizmetlerin kalitesini artırmak açısından Rehberlik Araştırma Merkezleri ile okulların arasında koordinasyonun güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladığını dile getirdi.

Eğitimlere, çeşitli illerden gelen 371 rehber öğretmen/psikolojik danışman ile 350 özel eğitim öğretmeni katılım sağladı.

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