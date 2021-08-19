Ram'larda Psikolojik Sağlamlık Eğitimlerine Başlandı

Dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 (Koronavirüs) salgınının etkilerini azaltmak amacıyla yeni eğitim öğretim yılında rehberlik ve araştırma merkezleri ile okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerince ilgili çalışmalar başlamıştır.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 (Koronavirüs) salgınının etkilerini azaltmak amacıyla yeni eğitim öğretim yılında rehberlik ve araştırma merkezleri ile okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerince ilgili çalışmalar başlamıştır.

Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında 255 rehberlik ve araştırma merkezinde görev yapan tüm idareci ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara Prof. Dr. Şerife IŞIK tarafından "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim ve Doç. Dr. Haktan DEMİRCİOĞLU tarafından da okullar açıldığında öğrencilere uygulanacak olan "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları" ile ilgili bilgilendirme eğitimi yapılmıştır.

Genel Müdürümüz Mehmet Nezir GÜL açılış konuşmasında Eylül ayında okulların yüz yüze açılmasıyla birlikte salgın hastalık sürecinden etkilenen öğrencilere ulaşmak gerektiğini ve bu süreçten daha az etkilenmelerini sağlamanın rehber öğretmen/psikolojik danışmanların özveri ile çalışmasından geçtiğini söyledi. Öğrenci ve velilerin psikolojik sağlamlıklarını artırmanın önemini vurguladı.

Yapılan eğitimin ardından rehberlik ve araştırma merkezleri aracılığı ile ilk aşamada yaklaşık 35 bin rehber öğretmen/psikolojik danışmana, ikinci aşamada ise tüm öğretmenlere bu eğitimin verilmesi hedeflenmektedir. Okullar yüz yüze açıldığında ise rehber öğretmen/psikolojik danışmanların koordinesinde öğretmenlerimiz aracılığı ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı" uygulanacaktır.

Kaynak: Habermetre