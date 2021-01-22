Ralph and Russo, 100 sene sonra Paris Moda Birliği'ne giren ilk İngiliz markası nasıl oldu?
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Ralph and Russo, 100 sene sonra Paris Moda Birliği'ne giren ilk İngiliz markası nasıl oldu?

22.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:47

Interview'in bu haftaki konukları 100 sene sonra Paris Moda Birliği'ne giren ilk İngiliz markası olan "Ralph and Russo"nun kurucuları ünlü modacılar Tamara Ralph ve Michael Russo.

Interview'in bu haftaki konukları 100 sene sonra Paris Moda Birliği'ne giren ilk İngiliz markası olan "Ralph and Russo"nun kurucuları ünlü modacılar Tamara Ralph ve Michael Russo.

Ralph and Russo, 100 sene sonra Paris Moda Birliği'ne giren ilk İngiliz markası nasıl oldu?

Kaynak: DailyMotion.com

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