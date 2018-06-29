"Tanıt, yükselt, köprü kur, güçlen" sloganıyla 1995'ten beri her yıl düzenlenen "Rallye Aero France" sportif havacılık rallisine katılan üç farklı modelden oluşan 18 amatör uçaklık kafile Samsun'a ulaştı.

Birçok ülkeden pilotları bir araya getiren ve çeyrek asra yakındır süren havacılık rallisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan çok sayıda gönüllünün desteği ile gerçekleştiriliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Fransa'dan havalanan 54 kişiden oluşan 18 uçaklık ralli ekibi, Slovenya'da bir gece konakladıktan sonra Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldi.

İstanbul'da üç, Kapadokya'da iki gün geçiren ralliciler, Türkiye'den sonra Gürcistan'a geçti. Gürcistan'dan geri dönüşe geçen uçaklar, Samsun'da Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun meydanına indi. Burada havalimanı yetkililerince karşılanan ralliciler, uçaklarını görevlilerin yardımıyla kendileri için ayrılan alana park etti. Ralliciler, gezilere katıldıktan sonra kentten ayrılacak.

Etkinliğe katılan pilotları karşılayan Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu eğitmen pilotu Göksel Burte Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye ayağındaki üçüncü ve son durağının Samsun olduğunu söyledi.

Raliye katılan pilotların Samsun'da olmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Açıkgöz, "Uçuş okulumuzun, şehrimizin ve ülkemizin tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca uçaklarına da burada yakıt ikmali ve teknik destek hizmeti sağlıyoruz. Burayı havacılık merkezi olarak bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Samsun'da da böyle bir yerin var olduğunun bilinmesini hem şehrimiz hem de ülkemiz adına önemsiyoruz." dedi.

Rallye Aero France Koordinatörü Jean Michel Collineau ise 1995 yılından beri her yıl bir araya gelen pilotlarla farklı ülkelere seyahat düzenlediklerini bildirdi.

Collineau, ralli sayesinde gittikleri ülkelerdeki pilotlarla tanışma fırsatı bulduklarını, aynı zamanda o ülkelerin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini de gördüklerini kaydetti.