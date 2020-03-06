Rally Halikarnossos macerası için kayıtlar başladı

06.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:24

Nisan'da Bodrum'da olmak ve yarışmak güzeldir diyenler Rally Halikarnassos'ta buluşuyor

TransAnatolia'nın alt markası olan Rally Halikarnassos'ta; 4x4 Otomobil, Motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde kıyasıya bir mücadele yaşanacak.

HIRS, MACERA, ADRENALİN VE REKABET BİR ARADA

2017 yılından bu yana hırs, rekabet, macera, adrenalin ve mücadeleyi bir arada sunan Çağdaş Holding Rally Halikarnassos, 16-19 Nisan'da dünyanın 7 harikasından birinin yer aldığı Bodrum'da muhteşem bir organizasyona daha imza atacak.

550 KM'LİK PARKURDA HEYECAN DORUKTA OLACAK

Bir yanda doğanın cömert davrandığı Bodrum'un güzellikleri, bir yanda zorlu parkurları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak olan ve bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek Çağdaş Holding Rally Halikarnassos, toplamda 550 kilometrelik bir parkura sahip.

MACERA DOLU 4 GÜN

4x4 Otomobil, Motosiklet, SSV ve ATV'ler, Ralli ve Raid sınıfları olarak iki ayrı kategoride yarışacaklar. Ralli kategorisi ile aynı parkuru takip eden Raid kategorisi, motor sporları ve doğa tutkunlarını bir araya getiren, sürat gerektirmeyen, navigasyon becerisini ön plana çıkartan tatlı bir rekabet ile karşımıza çıkıyor. Organizasyona bu yıl Türklerin ağırlıkta olduğu 80 civarı araç katılması bekleniyor.

DENİZ KENARINDA KAMPA NE DERSİNİZ?

Deniz kenarında gerçekleşecek eğlenceli bir açılış partisiyle 4 gün sürecek macerada Yalıçiftlik kamp alanında konaklayacak olan yarışçılar hırsla ve heyecanla yarışırken aynı zamanda Bodrum, Datça ve Gökova'nın eşsiz güzelliklerinin de tadını çıkaracaklar. Tüm bu heyecan ve macerayı sadece yarışmacı olarak değil, misafir olarak da yaşamak mümkün.

Kazananlara ödüllerin verileceği kupa töreni muhteşem bir parti ile son bulacak.

KAYITLAR BAŞLADI

Tosfed Baja kupasına puan veren bir yarış olan Çağdaş Holding Rally Halikarnossos macerasında siz de yerinizi almak isterseniz, kayıt ve başvurular başladı.

Kaynak: Bültenler