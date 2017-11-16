Rally Halikarnassos Yarışları Başladı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde düzenelen Rally Halikarnassos Yarışları magazin startıyla başladı. Motosiklet, ATV-SSV ve 4x4 araçların katıldığı yarışlar 4 gün sürecek.



16-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Bodrum Yarımadası ve Datça'da gerçekleşecek olan Rally Halikarnassos yarışları için Bodrum Belediye Meydanı'nda açılış seremonisi düzenlendi. Seremoniye Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Coşkun Sel, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, TR Extreme Yetkilisi Atilla Serttaş, Rally Halikarnassos Sportif Direktörü Orhan Çelen, Çağdaş Global CEO'ları Dağlarca Çağlar ile Çağdaş Çağlar, yarış komitesi ve vatandaşlar katıldı.



Magazin startına katılan Muğla Valisi Esengül Civelek Spor turizminin önemine vurgu yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi:



"Hepimiz biliyoruz ki, tarih ve doğayı buluşturan eşsiz coğrafyamızın tüm büyüleyici güzelliklerine sahip, dünyaca ünlü Bodrumumuz; turizme katkı sunan, bir yıl boyunca pek çok başarılı sportif kültürel sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bugün de Bodrum, motor sporu tutkunları için heyecan dolu macera dolu, bir o kadarda keyifli etkinliğe, Rally Halikarnassos'a ev sahipliği yapıyor."



Kocadon: "Amacımız turizmi 12 aya yaymak"



Bu tür etkinliklerin Bodrum'u canlı tutmak ve turizmi 12 aya yaymak adına büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise, "Halikarnassos ismine vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Biraz önce alternatif turizmden bahsedildi ki, alternatif turizmden bir tanesi de spor turizmidir. Dikkat ettiyseniz, Bodrum'da artık turizmi sadece belli aylarda düşünmek bize yakışmıyor. 12 ay canlı, yaşayan bir şehri yaratmak hepimizin görevi. Onun için de belli dönemlerde, Bodrumsporumuz başta olmak üzere yelken yarışlarımız, motor yarışlarımız ve birçok alternatif spor yarışları Bodrum'umuzda yapılmaktadır. Bunlar sadece bize bir katkı değildir, Bodrum'un ekonomisine ve Muğla'mıza da büyük bir ekonomik katkıdır. Onun için sezonun uzatılmasında, bu güzel yarışları Bodrum'a getirmemizde büyük emeği olan değerli arkadaşlarıma, değerli sponsorlara bir defa daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yarış Direktörü Orhan Çelen 550 km'lik parkuru 4 günde aşacaklarını belirterek "500 km'lik parkurun 346 Km'si yarışmacıların zamana karşı yarışacağı etaplardan oluşuyor. Bu etapların hepsi, bu bir arazi yarışı her türlü arazide karşılaşabilecek zorlukları içeriyor. Çamur, derin çukurlar, dik inişler-çıkışlar vs. gibi arazi şartları. Zorlu bir parkur, 4 günde bu parkuru tamamlayıp Bodrum'a döneceğiz. Bodrum'un ölü sezonunda veya sezon dışında Bodrum'a böyle bir etkinlik kazandırmak hem Bodrum'un tanıtımına hem de turizm ekonomisine bir katkıda bulunacağımızı umuyorum. Yaklaşık 60 aracımız var 100'e yakın yarışmacımız var. 4 ülkeden yarışmacılarımız var, Hollanda'dan, İtalya'dan, İngiltere'den gelen yarışmacılarımız var. Rally Halikarnassos 2017 ilk startında uluslararası bir yarış haline geldi" dedi.



Rally Halikarnassos yarışçıları, Bodrum merkezden hareketle 17 Kasım cuma günü; Güvercinlik, Mumcular, Uyku Vadisi, Yalı Çiftlik, 18 Kasım Cumartesi günü; Datça'ya feribot ile hareketle Gökova çevresi ve 19 Kasım Pazar günü; farklı bir parkur üzerinden Yalıçiftlik, Mumcular ve Güvercinlik etaplarını tamamlayacak. 3 gün içerisinde ortalama 500 km. yolun yapılacağı yarış, Bodrum merkezde son bulacak. Profesyonel ve yarı profesyonel pilotların katılımına uygun olarak hazırlanmış parkurlarda mücadele edecek olan pilotlar, ralli ya da zamandan bağımsız raid kategorisine katılabilecekler. Teknik ve güvenlik şartlarına uygun olan motosiklet, ATV-SSV ve 4x4 araçlarla katılımcıların zorlu parkurları geçmek için yarışacağı organizasyon Yalıçiftlik'te tek bir kamp alanına sahip olup, 3 gün boyunca Halikarnassos bölgesinin farklı noktalarını geçerek, gün sonunda aynı noktada finiş görecek. - MUĞLA