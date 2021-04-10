"Rally Bodrum" turnuvasında seremoni startı yapıldı
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"Rally Bodrum" turnuvasında seremoni startı yapıldı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Spor
'Rally Bodrum' turnuvasında seremoni startı yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" turnuvası öncesi seremoni startı yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" turnuvası öncesi seremoni startı yapıldı.

Yarışmacılar, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle yapılacak ralli öncesi Bodrum Myndos Kapısı'nda bir araya geldi.

Tek tek alandan çıkan yarış araçları, şehir turu yaptı.

Yarın, Çamlık-Kızılağaç ve Çiftlik-Etrim arasında gerçekleştirilecek turnuvada, 84 otomobil ve 168 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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