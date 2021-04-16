Rally Bodrum'da Hacı Murat efsanesi geri döndü
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Rally Bodrum'da Hacı Murat efsanesi geri döndü

Rally Bodrum'da Hacı Murat efsanesi geri döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Rally Bodrum'da yıllar sonra Hacı Murat efsanesi ortaya çıktı.

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Rally Bodrum'da yıllar sonra Hacı Murat efsanesi ortaya çıktı. Futbol, basketbol, koşu, tenis gibi farklı spor alanlarına sponsorluklarıyla omuz veren Uludağ İçecek, Bodrum'da gerçekleşen historik konsept ralli yarışlarında da, Onur Çelikyay pilotluğunda ve Serdar Canbek co-pilotluğunda Murat 124 aracına Efsane Uludağ Gazoz markasıyla sponsor oldu.

Sağlık konusunda da hassas davranarak içecek sektöründe sunduğu "koruyucusuz" ürünleriyle dikkatleri çeken Uludağ İçecek, spora verdiği desteklere devam ediyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na bağlı tescilli organizatör kulüplerden Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından 10-11 Nisan tarihinde Bodrum - Muğla'da düzenlenen, 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 10-11 Nisan tarihlerinde rekor katılımla gerçekleşti. 2 gün boyunca süren ve ilk günü "panayır" olarak adlandırılan, etkinlik alanında çadırların kurulduğu, araçların seyircilerle buluştuğu organizasyonun ikinci gününde farklı parkurlarda etap etap yarışlar gerçekleştirildi.

Murat 124'e yoğun ilgi

Pandemiye rağmen yoğun katılımla gerçekleşen Rally Bodrum'da, Efsane Uludağ Gazoz markası sponsorluğunda yarışan Murat 124 araç seyircilerden yoğun ilgi gördü. Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "Sporun farklı alanlarında markalarımızla var olmayı önemsiyoruz. Desteklediğimiz her alanda, hızlı tüketim sektöründeki markalarımızı hedef kitleye hatırlatıyorken, sosyal sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz." dedi.

Efsane Uludağ Gazoz sponsorluğundaki Murat 124 araç ile Pilot Onur Çelikyay ve Co-pilot Serdar Canbek; 24-25 Nisan'da Eskişehir'de, 29-30 Mayıs'ta Yeşil Bursa Rallisi'nde, Haziran ayında Orhangazi Ralli Cross'ta, 3-4 Temmuz'da Ankara Hitit Rallisi'nde, 31 Temmuz - 1 Ağustos'ta Şahintepe Tırmanma Gemlik Rallisi'nde, 7-8 Ağustos'ta Kocaeli'de, 23-24 Ekim'de İstanbul'da yarışacaklar. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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